Захисник "Динамо" про преміальні за вихід в ЛЧ: кілька моїх річних зарплат

Захисник "Динамо" Ілля Забарний розповів, що за вихід київського клубу в груповий етап Ліги чемпіонів він отримає премію, яка дорівнює декільком річним зарплатам.

Точну суму футболіст назвати не захотів

"За перемогу над "Гентом" в "Динамо" повинні бути одні з найбільших преміальних за останні роки. Молоді гравці за один матч можуть отримати премію, як їх річна зарплата. Так, це правда. Якщо брати мою зарплату, то, може, і 10 років. Я не знаю, напевно. Я ще не знаю, скільки там буде преміальних. Толком не цікавився. Але те, що це буде кілька річних зарплат, це так", – заявив Забарний в ефірі Youtube-каналу "Трендец" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в плей-оф Ліги чемпіонів за сумою двох матчів пройшов бельгійський "Гент".

Нагадаємо, що в груповому етапі ЛЧ сезону 20/21 віце-чемпіони України зіграють в групі G разом з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварош".