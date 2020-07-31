Захисник "Динамо" про перше тренуванні за Луческу: неймовірні враження

Олександр Тимчик під час тренування. "Динамо" Київ від Шурика

Захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик зізнався, що отримав неймовірні враження від першого тренування під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу.

За словами молодого футболіста, румунський фахівець зі своїм штабом запропонували підопічним нові вправи.

"Настрій відмінний, з хлопцями зібралися, жартували, все добре. Радий, що повернувся в "Динамо". Залишилося закріпитися, проявити себе. Думаю, збори точно буду проводити з командою, а там подивимося. Неймовірні враження від тренування під таким керівництвом Мірчі Луческу. Не сказав би, що для мене було щось нове, але були трохи інші вправи", – цитує Тимчик прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбулася презентація Мірчі Луческу на посаді головного тренера "Динамо". Румунський фахівець також озвучив імена своїх помічників.