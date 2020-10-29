Захисник "Динамо" про нічию з "Ференцварошем": мали забивати третій-четвертий гол

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв назвав погану реалізацію однією з причин втраченої переваги в два м'ячі в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша".

На думку футболіста, українська команда вела гру навіть після першого пропущеного гола, але відсутність комфортної переваги в рахунку не дозволила їй довести справу до перемоги. Він відзначив, що концентрація та фізичні кондиції футболістів були на належному рівні.

"І концентрація, і фізичні кондиції були на належному рівні. На другий тайм ми виходили повні енергії, домовлялися продовжувати в тому ж дусі, контролювати гру. Пропустили необов'язковий гол, але продовжували вести гру. Швидше за все, підвела реалізація, мали забивати третій-четвертий гол, і тоді було б все інакше", – цитує слова Караваєва офіційний сайт "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни втратили перемогу над "Ференцварош", виграючи в два м'ячі до перерви. Тренери команд Мірча Луческу і Сергій Ребров прокоментували результат поєдинку.