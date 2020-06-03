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3 червня • оновлено в 13:02
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Захисник "Динамо" Попов прокоментував скандальний епізод у матчі з "Шахтарем"

  • На 19-й хвилині матчу 24-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" кияни забили гол

  • Спочатку він був зарахований, але після перегляду VAR арбітриня поєдинку Катерина Монзуль скасувала взяття воріт

  • Думки експертів з приводу цього рішення розділилися

  • "Гірники" перемогли з рахунком 3:1 і зміцнили своє лідерство в турнірній таблиці

3.1т
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Захисник київського "Динамо" Денис Попов вважає, що не порушував правила проти Тараса Степаненка в моменті зі скасованим голом Сергія Сидорчука у ворота "Шахтаря" в матчі 24-го туру УПЛ.

"Момент зі Степаненком, після якого суддя скасувала гол Сидорчука? На мій погляд, курйозний момент. Порушення правил з мого боку не було. Дотик був, але, звичайно, не такий, як все вийшло в підсумку з боку Тараса. Не буду нічого говорити і коментувати з цього приводу. У нас є фахівці, експерти, які все придумають..." – цитує Попова видання meta-ratings.

Денис Попов

Денис Попов

Динамо Київ від Шурика

Нагадаємо, що на 19-й хвилині поєдинку під час подачі зі штрафного захисник киян рукою зачепив обличчя Степаненка. В результаті контакту півзахисник "гірників" голосно закричав і впав на газон. Через кілька секунд м'яч відскочив до Сидорчука, який красивим ударом, здавалося, відкрив рахунок у матчі. Спочатку гол був зарахований, але після перегляду VAR арбітриня зустрічі Катерина Монзуль скасувала взяття воріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Тараса Степаненка опублікувала фотографію обличчя свого чоловіка після зіткнення з Поповим.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Денис Попов Тарас Степаненко
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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