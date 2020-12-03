Захисника "Динамо" дискваліфікували

Футболіст "Динамо" Ілля Забарний не зіграє в поєдинку 12-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі проти "Маріуполя".

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) ухвалив рішення дискваліфікувати 18-річного захисника на один матч за червону картку, яку він заробив у грі 11-го туру УПЛ проти "Ворскли". Ще один матч дискваліфікації Забарний отримав умовно.

У цьому сезоні Ілля провів 17 матчів за віцечемпіонів України. Дев'ять разів гравець виходив на поле у Прем'єр-лізі та вісім – у єврокубках (кваліфікації і груповому етапі Ліги чемпіонів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Динамо" – "Ворскла" відбулася на столичному НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 2:0.

Раніше з'явилася інформація, що трансферна вартість центрального захисника київського "Динамо" Іллі Забарного зросла удвадцятеро.