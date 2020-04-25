"Загрози не жартівливі": Уткін зробив заяву через Соловйова

Максим Богданов Футбол 13:00, 25.04.2020 Оновлено: 13:00, 25.04.2020

Відомий російський журналіст Василь Уткін звернувся до своїх пiдписникiв в Twitter через скандал з телеведучим Володимиром Соловйовим.

"Дійшло до погроз. Жоднi погрози не жартівливі, все це прекрасно розуміють. Мені важливо, чи розуміють мене люди. Як не дивно. Досить переконливо, можна зупинитися? Або мало і все-таки треба продовжити з мерзенно. карлицею?" – заявив Уткін, додавши голосування з двома варіантами відповіді: "Добре, все ясно" і "Треба продовжувати".

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