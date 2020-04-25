"Загрози не жартівливі": Уткін зробив заяву через Соловйова

Відомий російський журналіст Василь Уткін звернувся до своїх пiдписникiв в Twitter через скандал з телеведучим Володимиром Соловйовим.
"Дійшло до погроз. Жоднi погрози не жартівливі, все це прекрасно розуміють. Мені важливо, чи розуміють мене люди. Як не дивно. Досить переконливо, можна зупинитися? Або мало і все-таки треба продовжити з мерзенно. карлицею?" – заявив Уткін, додавши голосування з двома варіантами відповіді: "Добре, все ясно" і "Треба продовжувати".
Дійшло до погроз. Ніякі погрози не жартівливі, все це прекрасно розуміють. Мені важливо, чи розуміють мене люди.) Як не дивно.- Василь Уткін 🖤💛 (@radioutkin) April 24, 2020
Досить-переконливо, можна зупинитися?
Або мало і все-таки треба продовжити з мерзенної карлицею?
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили і має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на баттл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожаби Соловйова з пенісом в руці.
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