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25 квітня • оновлено в 14:28
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"Загрози не жартівливі": Уткін зробив заяву через Соловйова

6.5т
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Відомий російський журналіст Василь Уткін звернувся до своїх пiдписникiв в Twitter через скандал з телеведучим Володимиром Соловйовим.

"Дійшло до погроз. Жоднi погрози не жартівливі, все це прекрасно розуміють. Мені важливо, чи розуміють мене люди. Як не дивно. Досить переконливо, можна зупинитися? Або мало і все-таки треба продовжити з мерзенно. карлицею?" – заявив Уткін, додавши голосування з двома варіантами відповіді: "Добре, все ясно" і "Треба продовжувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Василь Уткін Володимир Соловйов
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Blonskiy Oleg
Blonskiy Oleg
Соловейку Бабло платят.Так что Уважаемые до Фени все коменты!ФСБ проверит все коменты и не нужные удалят! Ну что сказать.Ленин Партия Комсомол...Да здравствует Царь из Царей ПУПКИН...АЛААХ АКБАР
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Blonskiy Oleg
Blonskiy Oleg
Бред!!!
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Хохлизм заразен! Уткин: А меня за что?!
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