Загроза життю: фанатам "Челсі" розповіли, чого остерігатися в Києві

Британське посольство в Україні випустило пам'ятку для вболівальників "Челсі", які зібралися в Київ на матч проти "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

У тексті вказується, чого не можна робити в столиці України. Особлива увага приділяється алкоголю, зазначає Спортарена.

OBOZREVATEL пропонує деякі витяги з тексту:

Використовуйте офіційні таксі, на яких видно назву і номер таксомоторної компанії. Домовляйтеся про вартість до початку поїздки.

На стадіоні не можна використовувати феєрверки, димові бомби і палиці для прапорів. Вибігання на поле теж забороняється.

Алкоголь заборонений всередині стадіону. Поліція і служба безпеки можуть відмовити у відвідуванні матчу особам, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Алкоголь заборонено розпивати в громадських місцях (за винятком ресторанів і барів). Зверніть увагу, що місцевий алкоголь міцніший за пиво у Великобританії, тому обов'язково враховуйте це.

Остерігайтеся кишенькових крадіїв і крадіїв сумок в аеропортах, на вокзалах, стадіоні, в центрі міста і громадському транспорті.

Будьте обережні, пригощаючись алкоголем у барі від незнайомців або людей, із якими ви щойно познайомилися, оскільки він може бути розведений. Жертв без свідомості можуть залишати на вулиці, а за холодної погоди це становить загрозу життю.

Не зв'язуйтеся з наркотиками – покарання за них суворе.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 14 березня на НСК "Олімпійський". Початок — о 20:00. У першій зустрічі в Лондоні український клуб зазнав поразки з рахунком 0:3.

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