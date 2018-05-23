ІГІЛ погрожує Києву: Тетерук назвав спонсора "різанини"

Терористична організація ІДІЛ, яка закликала проводити терористичні акти під час проведення Ліги чемпіонів у Києві 26 травня, спонсорується Російською Федерацією.

"З 2014 року нам є чого остерігатися, головної загрози - агресії РФ, а ІДІЛ це всього на всього крило, яке спонсорується Кремлем. Це додаткова загроза, яка існує перед громадянами нашої держави, і саме російська агресія, є основною та ключовою загрозою для нашої держави", – сказав у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Нардеп зазначив, що ІДІЛ – це старий підрозділ, який спонсорується РФ на Близькому Сході для того, щоб збурювати ситуацію і тримати її під власним контролем. Це вже давно доведено спецслужбами інших країн.

"З 2014 року наші спецслужби роблять все від них можливе для того, щоб запобігти підготовці та здійсненню терактів, як зі сторони РФ, так і тими, хто спонсорується РФ. Я переконаний, що наші спецслужби будуть робити все можливе, але разом з тим наші громадяни, по можливості, мають уникати скупчення великих груп людей, і бути особливо пильними та уважними щодо будь-яких підозрілих дій", – розповів Тетерук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що терористична організація ІДІЛ закликає влаштувати теракт під час проведення Лігі чемпіонів у Києві 26 травня, це частина інформаційної війни Росії проти України.