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ІГІЛ погрожує Києву: Тетерук назвав спонсора "різанини"

5.4тЧитати новину російською

Терористична організація ІДІЛ, яка закликала проводити терористичні акти під час проведення Ліги чемпіонів у Києві 26 травня, спонсорується Російською Федерацією.

"З 2014 року нам є чого остерігатися, головної загрози - агресії РФ, а ІДІЛ це всього на всього крило, яке спонсорується Кремлем. Це додаткова загроза, яка існує перед громадянами нашої держави, і саме російська агресія, є основною та ключовою загрозою для нашої держави", – сказав у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Нардеп зазначив, що ІДІЛ – це старий підрозділ, який спонсорується РФ на Близькому Сході для того, щоб збурювати ситуацію і тримати її під власним контролем. Це вже давно доведено спецслужбами інших країн.

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"З 2014 року наші спецслужби роблять все від них можливе для того, щоб запобігти підготовці та здійсненню терактів, як зі сторони РФ, так і тими, хто спонсорується РФ. Я переконаний, що наші спецслужби будуть робити все можливе, але разом з тим наші громадяни, по можливості, мають уникати скупчення великих груп людей, і бути особливо пильними та уважними щодо будь-яких підозрілих дій", – розповів Тетерук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, інформація про те, що терористична організація ІДІЛ закликає влаштувати теракт під час проведення Лігі чемпіонів у Києві 26 травня, це частина інформаційної війни Росії проти України.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ексклюзив
Особа
Андрій Тетерук
Місце
Україна
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