"Загнати в резервацію?" Худжамов сказав, що треба зробити з Усиком за його слова про Росію

Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота ФК "Маріуполя", Рустам Худжамов, вважає, що після слів Усика про Росію, боксера краще ігнорувати.

Рустам Худжамов Динамомания

"Не поділяю думку Усика. Але що – загнати його в резервацію? З такими людьми простіше не вести діалог. Проблема в тому, що коли до влади прийшов, як Волан-де-Морт, самі знаєте хто, то такі точки зору знову повилазили назовні", - цитує Худжамова tribuna.com.

У той же час футболіст вважає, що висловлювання Усика - один з принципів демократії. Де люди з різними поглядами, віруваннями, сексуальною орієнтацією є громадянами однієї країни.

"Але дуже важливу роль відіграє те, куди ці люди збираються нас вести, куди ми прийдемо і для чого? Йдемо дружити з Росією, так? Для чого дружити з тим, хто повбивав багато українців? Не тільки зараз, а з 1917-го по 1990-й. Найдієвіше з такими людьми – залишити їх і не чіпати", - підсумував Худжамов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Худжамов заявив, що спілкування українською мовою дуже важливо для нашого виживання як нації, але є складність.