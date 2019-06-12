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Загинув за Україну: у мережі нагадали про подвиг батька футболіста збірної U-20

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Батько гравця молодіжної збірної України з футболу Кирила Дришлюка Павло Дришлюк рівно п'ять років тому загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Легендарний майор авіації 6 червня 2014 року на своєму літаку-фоторозвіднику АН-30Б був збитий терористами над Слов'янськом Донецької області. Ракета поцілила у правий двигун, почалася пожежа, вогонь перекинувся на праве крило, літак почав різко втрачати висоту і падати на житлові квартали Слов'янська.

Павло Дришлюк

Павло Дришлюк

memorybook.org.ua

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Де дивитися онлайн Україна — Південна Корея: розклад трансляцій фіналу ЧС з футболу U-20

"Командир екіпажу підполковник Костянтин Могилко віддав наказ залишити літак. Борттехнік Павло Дришлюк допоміг двом молодим лейтенантам зняти бронежилети, вдягти парашути і вистрибнути з літака на 800-метровій висоті. Сам же разом із командиром і бортмеханіком прапорщиком Олексієм Потапенком залишився у літаку. Ціною власного життя екіпаж направив літак за межі міста і запобіг жертвам серед мирного населення", — повідомляється на сторінці "Записки динамівця — журнал "біло-синіх" у соціальній мережі Facebook.

20 червня 2014 року Павло Дришлюк був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу в Польщі, де наша команда напередодні вийшла у фінал, Кирило Дришлюк по ходу турніру завоював собі місце в основному складі. Він повністю провів чотири зустрічі — заключну на груповій стадії та всі ігри плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу U-20 у фіналі чемпіонату світу битиметься з командою Південної Кореї. Поєдинок відбудеться в суботу, 15 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Легендарным летчиком был Валерий Чкалов. А этот был убийцем детей и стариков Донбасса.
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Архипова Олеся
Архипова Олеся
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Логинова Зилия
Логинова Зилия
Спаcи6o тeм, ктo пoказaл мне этoт пpeкpaсный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/iltd5k3 Пpосто пройдя опpоc полyчилa почти полyгoдoвyю заpплaту)) Пользyйтeсь, пoкa ещe еcть возможность=)
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