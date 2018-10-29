Загибель президента "Лестера" офіційно підтверджена

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Лестер Сіті" підтвердив загибель власника Вішая Шрівадданапрабхі. Він був на борту вертольота, що розбився 27 жовтня неподалік від стадіону. В катастрофі ніхто не вижив.

"Із глибоким жалем і скорботою ми повідомляємо, що наш президент Вішая Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно загинув у суботу, коли вертоліт із ним і ще чотирма пасажирами розбився неподілік від стадіону "Кінг Пауер". Ніхто з них не вижив. Наші думки з усією сім'єю Шрівадданапрабха і з сім'ями тих, хто зазнав цієї непоправної втрати. Ми ж втратили дуже хорошу людину, добру, щедру, яка присвятила життя своїй сім'ї, яку він дуже любив і успішно очолював. "Лестер" був його сім'єю", — йдеться у заяві "лисиць".

ФК "Лестер Сіті"

Нагадаємо, що аварія вертольота із президентом "Лестера", за попередніми даними, сталася через відмову хвостового гвинта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний англійський футболіст Пол Гаскойн був затриманий за підозрою у сексуальних домаганнях.