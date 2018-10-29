МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Загибель президента "Лестера" офіційно підтверджена

1.5тЧитати матеріал російською

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Лестер Сіті" підтвердив загибель власника Вішая Шрівадданапрабхі. Він був на борту вертольота, що розбився 27 жовтня неподалік від стадіону. В катастрофі ніхто не вижив.

"Із глибоким жалем і скорботою ми повідомляємо, що наш президент Вішая Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно загинув у суботу, коли вертоліт із ним і ще чотирма пасажирами розбився неподілік від стадіону "Кінг Пауер". Ніхто з них не вижив. Наші думки з усією сім'єю Шрівадданапрабха і з сім'ями тих, хто зазнав цієї непоправної втрати. Ми ж втратили дуже хорошу людину, добру, щедру, яка присвятила життя своїй сім'ї, яку він дуже любив і успішно очолював. "Лестер" був його сім'єю", — йдеться у заяві "лисиць".

Новини
В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб

Загибель президента "Лестера" офіційно підтверджена

ФК "Лестер Сіті"

Нагадаємо, що аварія вертольота із президентом "Лестера", за попередніми даними, сталася через відмову хвостового гвинта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний англійський футболіст Пол Гаскойн був затриманий за підозрою у сексуальних домаганнях.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Місце
АнгліяЛестер
Об'єкт
ФК Лестер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги