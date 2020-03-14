Британське бюро розслідування авіаційних інцидентів опублікувало офіційний звіт про результати розслідування загибелі відомого аргентинського футболіста Еміліано Сали.

Еміліано Сала і Девід Ібботсон

Найвірогідніша причина – чадний газ в кабіні. Але прямо перед зіткненням з водою літак короткочасно набрав висоту – для цього пілот повинен був потягнути штурвал на себе. Це говорить, що Ібботсон зберігав якийсь рівень працездатності, але не виключено, що він прийшов в себе на лічені секунди або ж коли було пізно, призводить sports.ru витяги зі звіту слідчих.

Підвищений рівень карбоксигемоглобіну в крові викликаний чадним газом. Ймовірна причина – вихід з ладу системи вихлопу, через пошкодження якої газ міг потрапити в систему кондиціонування.

Встановлено, що систему вихлопу перевіряли за 11 льотних годин до польоту, але в минулому були випадки її виходу з ладу і через 6 годин після перевірки. У літаку не були встановлені датчики чадного газу, хоча це могло запобігти катастрофі (якщо вона викликана саме цим).

Були сформовані наступнi тези

Немає підстав вважати, що Ібботсон прийшов на рейс втомленим, але є підстави вважати, що перед вильотом він відчував стрес через бажання замовника прилетіти в Кардіфф саме 21 січня. Для цього потрібно летіти в темний час доби. Літак майже на 100 вузлів (185 км/год) перевищив обмеження по швидкості – це могло викликати серйозні пошкодження стабілізатора і керма висоти, а також елементів крила. Немає жодних свідчень пожежі. Малоймовірно, що причина втрати контролю в обмерзанні. Екіпажі, які летіли в цій зоні приблизно в той же час, повідомляли про незначне обмерзання. Витік масла, проблеми з гальмами і звукова сигналізація, про які пілот повідомляв в Нанті, – точно не причина. До моменту катастрофи в крові Сали був підвищений рівень карбоксигемоглобіну – призводить до кисневого голодування, запаморочення, нудоти, блювоти або навіть смерті, так як чадний газ, пов'язаний з гемоглобіном, позбавляє його можливості приєднувати до себе кисень. Проаналізувати кров пілота (його так і не знайшли) неможливо, але стан Ібботсон могло бути схожим.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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