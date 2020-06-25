Загибель 19-річного грузинського футболіста: з'явилися нові подробиці

На тілі грузинського футболіста Георгія Шакарашвілі, який був знайдений в річці після чотирьох днів пошуків, виявили численні травми, нанесені тупими предметами.

"Були взяті всі види біологічних матеріалів, щоб визначити такі важливі питання, як, припустимо, чи потрапив він у воду ще живим. Тобто, маємо ми справу із задухою у воді, асфіксією, або, навпаки, має місце травма від тупого предмета, яка і призвела до такого результату. У нього проломлений череп. І на інших частинах тіла теж численні травми", – цитує слова експерта Олександра Геджадзе видання NewsGeorgia.ge.

Шакарашвілі є вихованцем тбіліського футбольного клубу "Сабуртало". Його смерть викликала широкий громадський резонанс. У справі про його загибель опитано вже понад 50 осіб. Ніхто не затриманий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19-річний грузинський футболіст поїхав на день народження знайомої дівчини і загинув.