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20 лютого • оновлено в 12:58
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"Забув твоє ім'я": Селезньов висловився про конфлікт з екстренером "Шахтаря"

1.7т
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Український нападник "Бурсаспора" Євген Селезньов розповів про конфлікт із колишнім тренером донецького "Шахтаря" Паулу Фонсекою на тренуванні.

"Було таке, що мені на тренуваннях говорили: "Ти неправильно відкриваєшся". Я йому кажу: "Брат, на 180 голів відкривався правильно, а тут відкрився неправильно?" Мене це розлютило, хто ти такий, поясни, що ти хочеш. "Ні , я сказав, що неправильно". Я йому сказав: "Тебе у Вікіпедії немає. Я забув твоє ім'я"", – заявив Селезньов у бесіді з Артемом Мілевським на YouTube-каналі "Міля".

Євген Селезньов в складі "Шахтаря"

Євген Селезньов в складі "Шахтаря"

Football.ua

Він також додав, що не хоче говорити про Фонсеку погано або добре, але не розуміє, "як можна було знищити команду після Луческу".

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Що творить: Селезньов виконав неймовірний трюк у матчі чемпіонату Туреччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі чемпіонату Туреччини за "Бурсаспор" Євген Селезньов став одночасно героєм і антигероєм поєдинку.

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Особи
Паулу Фонсека Євген Селезньов Артем Мілевський
Місце
Туреччина Бурса
Тег
ФК Шахтар
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