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20 грудня • оновлено в 16:34
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Забув правила: у Польщі забили неймовірно курйозний гол

2.3т
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Дуже курйозний епізод трапився у матчі третього за силою дивізіону Польщі між "Конкордією" та "Ураганом", який закінчився з рахунком 3:1.

Як повідомляє newsru.co.il, м'яч після сильного кидка з ауту у виконанні 18-річного гравця "Конкордії" Чипріана Маціжевскі летів просто до рук голкіпера, але він не розрахував траєкторію та відправив ігровий снаряд у сітку.

Ляп голкіпера

Ляп голкіпера

Варто зазначити, що голи, забиті прямим вкиданням з-за бокової, не рахуються. Якби воротар не торкнувся м'яча, то рахунок на табло залишився б незмінним.

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Місце
Польща
Тег
курйоз
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