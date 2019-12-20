Забув правила: у Польщі забили неймовірно курйозний гол

Дуже курйозний епізод трапився у матчі третього за силою дивізіону Польщі між "Конкордією" та "Ураганом", який закінчився з рахунком 3:1.

Як повідомляє newsru.co.il, м'яч після сильного кидка з ауту у виконанні 18-річного гравця "Конкордії" Чипріана Маціжевскі летів просто до рук голкіпера, але він не розрахував траєкторію та відправив ігровий снаряд у сітку.

Ляп голкіпера

... BO ZDOLNY MŁODZIEŻOWIEC TO IZ AUTU STRZELI! 😃



W roli wyrzucającego - Cyprian Maciejewski, rocznik 2001, 190 cm wzrostu, Concordia Elbląg (3. Liga) - zawodnik reprezentowany przez naszą INI Music & Sport Agency



CC: @tytezmaszszanse x @EmilKot pic.twitter.com/xoNQFSlK88 – Marcin Matuszewski (@matuszewski_ini) December 18, 2019

Варто зазначити, що голи, забиті прямим вкиданням з-за бокової, не рахуються. Якби воротар не торкнувся м'яча, то рахунок на табло залишився б незмінним.

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