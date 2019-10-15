Забутий подвиг і облом Роналду: 5 висновків, в які важко повірити після перемоги України над Португалією

Увечері 14 жовтня для футбольної України важливим було тільки одне - національна збірна вийшла на Євро-2020. Однак в грі з Португалією "синьо-жовті" зробили не одне диво.

"Залишається тільки результат, гра - забувається", - люблять говорити практичні та прагматичні вболівальники. Але матч з Португалією став (і залишиться) для українців справжнім винятком, коли гра і поруч стоїть запам'ятається не гірше рахунок 2:1.

OBOZREVATEL пише в чергову золоту сторінку історії збірної і розглядає, ніж саме потрясла і здивувала збірна України, і які подвиги "синьо-жовтих" увечері 14 жовтня можна буде розповісти онукам.

В останній раз "Олімпійський" був таким ще до війни

"Нічого собі, вже все забито!" - люди, що заходили на трибуни НСК "Олімпійський" на матч, не обходилися без подиву. Адже вже за 20-30 хвилин до гри стадіон фактично на 100 відсотків був заповнений.

Збірна України виграла групу, здобувши 6 перемог поспіль

Це, власне, і очікувалося - така гра після двох років відсутності матчів збірної в Києві мав відмінний ажіотаж. Однак саме таким живим і вибуховим "Олімпійський" в останній раз був ще в 2013-му, до війни на Донбасі та кризи, коли ми в "славні часи" приймали Францію в плей-офф відбору ЧС-2014. Так, після того "синьо-жовті" грали в Києві з Іспанією і Хорватією - теж добротні матчі, але все ж вони не дотягували до вчорашнього батла з Португалією.

Чому так? Головне - збірна почала грати в футбол, справжній хороший футбол, простою істиною знову привертаючи людей на трибуни. Та сама істина простіше простого: вболівальника не обдуриш - чим гірше гра, тим менше людей на трибунах. Зараз же збірна Шевченко дійшла до такого рівня, що на неї стало приємно ходити в будь-якому випадку, незалежно від суперника, навіть заради самої гри.

Повторили далекий подвиг 2005-го

Перемогою над Португалією Україна не тільки довела свою силу і невипадковість виграної групи відбору, а й зміцнила свій статус - є перемога над чинними чемпіонами Європи!

Андрій Ярмоленко (ліворуч) все ближче наближається до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка

У пориві ейфорії на трибунах "Олімпійського" навіть почали захоплюватися, що наша збірна вперше в історії здобула таку перемогу. Близько, але немає - вдруге. Вперше "синьо-жовтим" вдалося "зняти скальп" з найсильнішої команди Європи в 2005-му, в матчі з Грецією. Так-так, це той самий переможний хід на ЧС-2006, Олег Блохін і єдиний гол Андрія Гусіна.

Однак та перемога була лише на шляху на ЧС і стала однією зі складових успіху, пізніше будучи перекрита більш гучною гостьовою перемогою над Туреччиною (3:0). Зараз же обіграна більш статусна Португалія в куди більш значущому матчі.

Шевченко трансформує збірну як ніколи раніше

Після періоду Михайла Фоменка українські вболівальники вже й думати перестали, що збірна України може грати інакше окрім як в одного форварда і з максимально насиченою півзахистом в два опорники. Шевченко ж зумів нагадати зворотне - може, та ще й успішно!

Андрій Шевченко

Ще по ходу кваліфікації на ЧС-2018, своєї першої кампанії в ролі тренера, Шевченко зі штабом вже почали експериментувати з атакою, підшукуючи варіанти для Зінченко та Коваленко в центрі поля і висуваючи для цих гравців не зовсім звичні вимоги, якщо порівнювати з їх функціями в клубах. А потім з'явився ще й Марлос.

Вчора ж Шевченко продемонстрував справжній майстер-клас в плані тактичної готовності на гру. На перший погляд, той самий Марлос взагалі зіграв центрфорварда, але на ділі виявилося, що команда взагалі відмовилася від класичного центрального нападника. Марлос діяв відтягнути і досить глибоко, а справжніми "клинками" стали Яремчук і Ярмоленко, номінально і при обороні граючи вінгера.

Це дало можливість при атаках здорово дезорієнтувати опорну зону і захисників Португалії, коли Марлос разом із Зінченком і Малиновським збирали всю увагу на себе і відтягували максимум опіки суперника. А в цей час Яремчук і Ярмоленко дуже вдало користувалися вільними зонами, при атаці стартуючи не з місця у кромки, а з полупозіціі ближче до центру. І обидва "Я" забили по голу. Так, Яремчук вдало зіграв після стандарту, а ось Ярмоленко своїм відкриттям якраз відмінно показав ефективність плану Шевченка і свою роль в ньому.

Кривцов - директор матчу

Вже на перших хвилинах матчу Сергія Кривцова було не впізнати - його гра моментами просто вражала. У підсумку збірна так і не пропустила з гри (тільки зі стандарту - пенальті), а Кривцова сміливо можна надавати статус "директор матчу".

Сергій Кривцов (№4) в грі з Португалією був справжнім оплотом оборони

У цьому відборі Україні часто не вистачало лідера оборони - досвідченого центрального захисника поруч з молодим Матвієнко, який керував би тилом "синьо-жовтих". І той же Кривцов раніше не міг впоратися з такою роллю, часто виглядаючи цілком посередньо. Однак вчора Сергій начебто перетворився - мінімум програних єдиноборств, не було грубих помилок, всюди встигав на випередження. І так, як раз після удару Кривцова головою на добивання зіграв Яремчук (а сам Сергій в тому моменті виграв дуель у Роналду). Саме час сподіватися, що на Євро-2020 в України буде новий лідер оборони як той же Ракицький або Ващук свого часу.

Україна нарешті позбулася комплексу "останніх хвилин"

Коли за 15 хвилин до кінця Тарас Степаненко був вилучений, а Португалія відіграла один м'яч, майже всі вболівальники напружилися - упускати перемогу в кінцівці для українських клубів і збірної дуже звично. За багато років це вже стало сумною традицією.

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Але вчора команда Шевченка показала, що в її випадку ця недуга вже в минулому. "Синьо-жовті" не тільки не розгубилися, обороняючись в меншості, а й за 5-7 хвилин зуміли знову перехоплювати м'яч під тривалий контроль і навіть гостро атакувати. При цьому українці не грали гарячково і "на винос", а спокійно робили все для збереження м'яча. Залізна витримка і осмисленість дій разом з тактичної виучкою - українці фактично позбавили суперника можливості влаштувати фінальний штурм і відігратися.

Більш того, ще й самі створили пару моментів, і рахунок 3:1 був дуже реальний. Звичайно, і португальці створили свої моменти, була і поперечина. Але це був уже результат не "переляканої" гри нашої команди, а останніх ривків висококласної атаки Португалії. Україна ж показала, що тепер вміє не тільки вигравати і брати результат, але і спокійно доводити матчі до переможного кінця навіть в ускладнених умовах.

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