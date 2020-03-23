Незважаючи на величезні маси українців, які повертаються з Європи в Україну через епідемію коронавіруса, майже всі українські футболісти-легіонери залишаються на європейському карантині.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Без регулярних матчів і спільних тренувань гравці поступово починають "ржавіти", втрачаючи фізичний тонус і будь-яку форму. Щоб "утриматися на плаву", в хід йдуть всі дозволені методи – для фантазії рамки карантину не страшні. OBOZREVATEL традиційно "заглядає в гості" до футбольним українцям в Європі і розповідає, хто і як проводить час вимушеної ізоляції.

Фільмів вже подивилися дуже багато, але зараз вони вже набридли. Думаю, скоро дійде справа і до вивчення мов

Пандемія коронавируса наздогнала Андрія Луніна в маленькому містечку на півночі Іспанії – Ов'єдо, де він зараз грає в оренді за місцевий "Реал Ов'єдо". І в цьому Луніну пощастило, що він опинився не в великому Манчестері або десь в Італії – команда українця в Ов'єдо ще проводить щоденні повноцінні тренування.

Андрій Лунін

"За перший тиждень один раз ми (з нареченою Анастасією. – прим. ред.) виходили на вулицю в магазин, трохи підкупили продуктів, і на цьому все закінчилося. За великим рахунком в супермаркетах було все, хоча на полицях зникло рідке мило і гумові рукавички. Залишалася лише остання пачка мила, яку я забрав. Молока трохи розібрали, а так всьго в досталь: фрукти, вода, хліб, макарони, крупи, всього вистачає. Все плюс-мінус одне й те саме – тренуємося щодня, година-півтори йде на тренування, а потім готуємо що-небудь поїсти. На вулиці паніки немає – ходять патрулі, які стежать, щоб ніхто не ходив без діла. Зараз заїхали військові та іноді можна помітити, що пролітає дрон", - розповів Лунін в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Однак на тренуваннях і чергових виходах в магазин "вуличне" життя Луніна закінчується. Футболіст зі своєю нареченою весь час проводять вдома, де також багато працюють над собою. Для цього у воротаря є все – від велотренажера до самого дрібного інвентаря для тренувань.

Про відпочинок ж Лунін говорить поки оптимістично, хоча домашнє кіно вже починає набридати: "Фільмів вже подивилися дуже багато, але зараз вони вже набридли. Думаю, скоро дійде справа і до вивчення мов", – каже Андрій.

Вільного часу так багато, що я скоро завию в цих чотирьох стінах

І це ще у Олександра Зінченка в Англії немає повноцінного карантину з суворими заборонами виходу на вулицю! Але, як видно, наша людина в "Ман Сіті" непросто сприймає вимушену ізоляцію.

Олександр Зінченко

"Вільного часу так багато, що я скоро завию в цих чотирьох стінах. Звичайно, підтримую форму, наскільки можу. Два рази на тиждень намагаюся виходити гуляти або сходити в супермаркет. Дійсно, немає деяких продуктів. Зокрема, немає м'яса і туалетного паперу. Можна замовляти онлайн, але тоді доведеться чекати 8 днів ", - розповів Зінченко в інтерв'ю "Профутболу".

Проте, "Сіті" як зразок суперклубу, ретельно дбає про здоров'я та підтримку форми усіма гравцями, надаючи неймовірну підтримку футболістам.

"Не встигаю я відкрити очі, як у мене особисте повідомлення від лікаря: як самопочуття у мене, у моїх рідних і близьких. Плюс мені привозять їжу 6 днів на тиждень і буквально завтра привезуть все обладнання для підтримки форми", - розповів Олександр днями в своєму інтерв'ю.

Тренування – єдиний спосіб вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям

Український легіон в Бельгії також базується по домівках, щоб виконувати всі досить жорсткі заходи місцевого карантину. Хоча, за словами хавбека "Кортрейка" Євгена Макаренка, його команді ще дозволено тренуватися.

"На жаль, ми всі перебуваємо на карантині. Тренування – єдиний спосіб вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям. Ситуація дуже сумна, всі повинні сидіти вдома. Головне – щоб всі були здорові, і цей вірус вдалося зупинити", – розповів Макаренко в коментарі програмі "Футбольний формат".

Євген Макаренко (в центрі)

Інший українець, який грає в бельгійському "Генті", - Ігор Пластун, у міру можливостей намагається урізноманітнити час, що проводить вдома з родиною. Це і гри з дітьми, і навіть невеликий шашличок на своєму подвір'ї (благо, погода дозволяє).

На базу клубу можуть потрапити виключно гравці або персонал. Можна прийти і трошки позайматися, але взагалі тренуємося вдома

Епідемію коронавіруса в Угорщині переживає півзахисник Ігор Харатін, який нині виступає за місцевий гранд "Ференцварош". Для невеликої Угорщини масштаби зараження не настільки глобальні, тому клуб ще дозволяє гравцям відвідувати базу.

Ігор Харатін

"На базу клубу можуть потрапити виключно гравці або персонал. Як правило, тут багато людей, цілі родини можуть чекати своїх дітей, але зараз така ситуація, що тут порожньо. Можна прийти і трошки позайматися, але взагалі тренуємося вдома. В Угорщині заборонено збиратися і тренуватися групами. Сподіваємося, через 2-3 тижні подолаємо цей вірус разом і все буде добре ", – оптимістично наголосив Харатін в ефірі програми" Футбольний формат ".

Як ніколи раніше, ми – одна команда

Цей заклик у вигляді своєрідного флешмобу зараз можна побачити на сторінках соц. мереж у багатьох спортсменів Європи. Але сьогодні Руслан Малиновський разом з партнерами по "Аталанті" більше за інших знає ціну цим словам і важливість всієї ситуації.

Руслан Малиновський (на задньому плані) та Папу Гомес

Руслан разом з дружиною опинився в самому епіцентрі європейського спалаху коронавіруса – на півночі Італії в місті Бергамо. В тому самому Бергамо, який вже сумно прославився новиною про військових та тіла померлих, яких ніде ховати...

У відповідному тоні про ситуацію нещодавно висловилася і дружина Руслана – Роксана: "Це страшно. З Бергамо, нашого улюбленого міста, відвозять загиблих, так як крематорії не справляються, а на кладовищах немає місць. Задумайтесь, люди".

Самому ж Руслану клуб заборонив будь-які контакти із засобами масової інформації, також беручи участь в боротьбі з коронавірусом. Днями лідер "Аталанти" Папу Гомес в досить жорсткій формі звернувся до порушників карантину із закликом сидіти вдома. Сам же клуб вже пізнав всю трагедію епідемії – днями "Аталанта" повідомила про смерть двох співробітників...

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!