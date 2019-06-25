Заборонити воротарів! Зірка "Барселони" відзначився безглуздим вчинком: курйозне відео

Форвард каталонської "Барселони" Луїс Суарес відзначився безглуздою витівкою під час матчу Копа Америка, який у ці дні проходить у Бразилії.

Зірка збірної Уругваю вкотре показав свій емоційний характер у поєдинку проти чилійців. В одному з моментів Суарес опинився на вигідній позиції, проте, пробиваючи з гострого кута, влучив у руку воротаря, від якої м'яч пішов на кутовий.

Луїс не придумав нічого кращого, окрім як... вимагати у бригади арбітрів призначити пенальті у ворота суперника. Щоправда, усвідомивши дурість своїх дій, нападник уругвайців припинив апелювати до суддів.

Зазначимо, що зустріч завершилася мінімальною перемогою Суареса і Ко — 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Бразилії Роберто Фірміно забив неймовірно оригінальний гол на Копа Америка.

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