Заборонити воротарів! Зірка "Барселони" відзначився безглуздим вчинком: курйозне відео

Форвард каталонської "Барселони" Луїс Суарес відзначився безглуздою витівкою під час матчу Копа Америка, який у ці дні проходить у Бразилії.
Зірка збірної Уругваю вкотре показав свій емоційний характер у поєдинку проти чилійців. В одному з моментів Суарес опинився на вигідній позиції, проте, пробиваючи з гострого кута, влучив у руку воротаря, від якої м'яч пішов на кутовий.
Нічого особливого. Просто Луїса Суареса хтось покусав у матчі Копа Америка 🤣 @ luissuarez9 @copaamerica #Obozrevatel # Обозреватель #photography #instalike #instadaily #instamood #video #videooftheday #football # футбол # прикол #fun #epic #fail # фейлов # фейл # спорт #sports #player #goal #CopaAmerica #Suarez #Uruguay
Луїс не придумав нічого кращого, окрім як... вимагати у бригади арбітрів призначити пенальті у ворота суперника. Щоправда, усвідомивши дурість своїх дій, нападник уругвайців припинив апелювати до суддів.
Зазначимо, що зустріч завершилася мінімальною перемогою Суареса і Ко — 1:0.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Бразилії Роберто Фірміно забив неймовірно оригінальний гол на Копа Америка.
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