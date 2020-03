Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп відмовився тиснути руки вболівальникам перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко".

Фанати хотіли привітати на "Енфілді" команду, що виходить з підтрибунного приміщення. "Заберіть свої руки, довбані ідіоти", – відреагував Клопп.

Now is NOT the time to be asking for high -fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz