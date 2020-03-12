Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп відмовився тиснути руки вболівальникам перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко".
Юрген Клопп
Фанати хотіли привітати на "Енфілді" команду, що виходить з підтрибунного приміщення. "Заберіть свої руки, довбані ідіоти", – відреагував Клопп.
Now is NOT the time to be asking for high -fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz- Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020
Раніше нападаючий мадридського "Атлетіко" Дієго Коста знайшов незвичайний спосіб, як уникнути відповідей журналістів в мікст-зоні.
На виході з "Енфілда" 31-річний іспанець відразу кахикнув на репортерів ще до того, як хто-небудь що-то у нього запитав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" в гостях у додатковий час переміг англійський "Ліверпуль" (3:2).
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