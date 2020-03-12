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12 березня • оновлено в 23:29
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"Приберіть руки, ідіоти!" Клопп відзначився дикої витівкою через коронавiрус

4.1т
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Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп відмовився тиснути руки вболівальникам перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко".

Юрген Клопп

Юрген Клопп

Фанати хотіли привітати на "Енфілді" команду, що виходить з підтрибунного приміщення. "Заберіть свої руки, довбані ідіоти", – відреагував Клопп.

Раніше нападаючий мадридського "Атлетіко" Дієго Коста знайшов незвичайний спосіб, як уникнути відповідей журналістів в мікст-зоні.

На виході з "Енфілда" 31-річний іспанець відразу кахикнув на репортерів ще до того, як хто-небудь що-то у нього запитав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" в гостях у додатковий час переміг англійський "Ліверпуль" (3:2).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Юрген Клоп
Місце
Англія
Тег
ФК Ліверпуль
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