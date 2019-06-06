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Заарештовано віце-президента ФІФА: що трапилося

Заарештовано віце-президента ФІФА: що трапилося
Ситуацію вже прокоментував президент ФІФА Джанні Інфантіно
2.3тЧитати матеріал російською

Глава африканського футболу, а також віце-президент Федерації світового футболу (ФІФА) Ахмад Ахмад був затриманий у Парижі.

За інформацією AP, Ахмад був викликаний на допит у зв'язку з розслідуванням у справі про корупцію, яке проводиться поліцією Франції.

Повідомляється, що затримання голови футболу може бути пов'язано з деякими порушеннями в угодах конфедерації з виробниками футбольної форми.

Наприклад, цьогоріч був розірваний контракт з одним із відомих світових спортивних брендів.

"Я знаю, що є якась турбулентність. Однак вважаю за потрібне закликати вас у цей важкий для всіх момент зберігати холоднокровність і дух солідарності. Будь ласка, постарайтеся знаходити рішення, а не проблеми", — прокоментував ситуацію голова ФІФА Джанні Інфантіно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Інфантіно, який був нагороджений Орденом Дружби президентом Росії Володимиром Путіним, викликав глузування в мережі своїм "українським" привітанням.

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