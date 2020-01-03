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3 січня • оновлено в 22:56
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"За всіма напрямками": журналіст поставив хрест на "Динамо"

1.5т
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Віце-чемпіон України київське "Динамо" на сьогоднішній день не в змозі надати гідну конкуренцію своєму принциповому супернику донецькому "Шахтарю".

Таку думку в коментарі Gazeta.ua висловив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. На його переконання, "біло-сині" поступаються "гірникам" у всіх компонентах.

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"Якщо "Динамо" зараз поступається "Шахтарю", то за всіми напрямками. Зокрема – фінансовому. Я не бачу завдяки чому можна конкурувати з "Шахтарем". Якщо в цю команду не вводити свіжі сили, то у неї є межа. З року в рік "Динамо" виглядає фізично невдало. Якщо це не виправити – ніяка тактика не допоможе", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки київське "Динамо" заробить на першому трансфер 2020 року.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Артем Франков
Тег
ФК Динамо Київ
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