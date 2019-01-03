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За вихід з Ярмоленком на поле клуб вимагає 700 фунтів

2.2тЧитати матеріал російською

У чемпіонаті Англії, щоб дитина вийшла разом з футболістом на поле перед матчем необхідно заплатити до 700 фунтів. Такі розцінки у "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

Повний прайс

• "Вест Хем" 700 фунтів

• "Лестер" 600

• "Тоттенхем" 405

• "Вулверхемптон" 395

• "Кристал Пелас" 375

• "Брайтон" 350

• "Бернлі" 300

• "Кардіфф Сіті" 255

• "Уотфорд" 250

• "Борнмут" 185

З топ-клубів у цьому списку тільки "Тоттенхем". Решта роблять це безкоштовно — вибирають дітей з власних академій або за благодійними програмами. У коментарях вболівальники скаржаться, що з традиції зробили бізнес. Раніше це право треба було заслужити, а зараз просто треба бути багатим.

За вихід з Ярмоленком на поле клуб вимагає 700 фунтів

Tribuna.com

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"Не можу дочекатися": Ярмоленко вперше розповів, коли повернеться на поле

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко 20 жовтня отримав важку травму в дербі з "Тоттенхемом". У футболіста був діагностований розрив ахілла. Після матчу нашому співвітчизнику була зроблена операція, через що він змушений пропускати шість місяців — весь регулярний сезон чемпіонату Англії (АПЛ).

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
Джерело
Джерело:sports.ru
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