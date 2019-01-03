За вихід з Ярмоленком на поле клуб вимагає 700 фунтів

У чемпіонаті Англії, щоб дитина вийшла разом з футболістом на поле перед матчем необхідно заплатити до 700 фунтів. Такі розцінки у "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко.

Повний прайс

• "Вест Хем" 700 фунтів

• "Лестер" 600

• "Тоттенхем" 405

• "Вулверхемптон" 395

• "Кристал Пелас" 375

• "Брайтон" 350

• "Бернлі" 300

• "Кардіфф Сіті" 255

• "Уотфорд" 250

• "Борнмут" 185

З топ-клубів у цьому списку тільки "Тоттенхем". Решта роблять це безкоштовно — вибирають дітей з власних академій або за благодійними програмами. У коментарях вболівальники скаржаться, що з традиції зробили бізнес. Раніше це право треба було заслужити, а зараз просто треба бути багатим.

Tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярмоленко 20 жовтня отримав важку травму в дербі з "Тоттенхемом". У футболіста був діагностований розрив ахілла. Після матчу нашому співвітчизнику була зроблена операція, через що він змушений пропускати шість місяців — весь регулярний сезон чемпіонату Англії (АПЛ).