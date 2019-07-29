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"За три хвилини": воротар "Шахтаря" зробив зізнання про поразку в Суперкубку

3.8т Читати матеріал російською

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов прокоментував матч за Суперкубок України проти "Динамо". За його словами, "Шахтар" сам винен, що програв у кінцівці матчу і поступився трофеєм киянам.

На результат матчу, вважає воротар "оранжево-чорних", вплинули індивідуальні помилки.

Андрій П’ятов

Андрій П’ятов

shakhtar.com

"Програли за три хвилини. На своїх помилках. У першому випадку Бурді вдалося впевнено виграти позицію під час подачі кутового, а в другому — пропустили гольову контратаку. Не можу сказати, що ми свідомо змінювали малюнок своєї гри після перерви — як і раніше чинили тиск на ворота "Динамо". Вважаю, що ми сьогодні не заслуговували на поразку. Але це футбол, усе буває", — сказав П'ятов, якого цитує dynamo.kiev.ua.

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Тема
Суперкубок України
Особа
Андрій Пятов
Тег
ФК Шахтар
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