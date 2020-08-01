За призначенням Луческу в "Динамо" стежили в усьому світі

Максим Іншаков Футбол 10:20, 1.08.2020 Оновлено: 10:32, 1.08.2020

Призначення Мірчі Луческу в "Динамо", а також наступні події, пов'язані з румунським тренером, викликали справжню бурю емоцій в Україні. Водночас новини з київського клубу були настільки "гарячими", що за цією ситуацією стежили ЗМІ по всьому світу.

"Динамо" і Луческу настільки нестандартно почали свої взаємини, що про це говорять навіть у тих країнах, які зазвичай не приділяють увагу українському футболу. Навіть у далекій Індонезії обговорюють новини, які стосуються призначення Луческу.

І нехай у більшості своїй іноземні журналісти просто цитували повідомлення офіційного сайту "Динамо", або румунських ЗМІ, які розповідали про переживання Мірчі, все одно такого інтересу до українського футболу вже давно не було.

Видання "Футбольний клуб" показало, в яких країнах і як стежили за ситуацією, пов'язаною з "Динамо" і Луческу.

Англія
Футбольний клуб
Аргентина
Футбольний клуб
Бельгія
Футбольний клуб
Бельгія
Футбольний клуб
Бразилія
Футбольний клуб
Данія
Футбольний клуб
Філіппіни
Футбольний клуб
Франція
Футбольний клуб
Франція
Футбольний клуб
Гана
Футбольний клуб
Німеччина
Футбольний клуб
Греція
Футбольний клуб
Хорватія
Футбольний клуб
Індія
Футбольний клуб
Індонезія
Футбольний клуб
Іспанія
Футбольний клуб
Італія
Футбольний клуб
Ізраїль
Футбольний клуб
Люксембург
Футбольний клуб
Мексика
Футбольний клуб
Нідерланди
Футбольний клуб
Нідерланди
Футбольний клуб
Нідерланди
Футбольний клуб
Перу
Футбольний клуб
Польща
Футбольний клуб
Португалія
Футбольний клуб
Румунія
Футбольний клуб
Туреччина
Футбольний клуб
Угорщина
Футбольний клуб

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легенда світового футболу Рівалдо оцінив прихід Луческу в "Динамо".

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