За призначенням Луческу в "Динамо" стежили в усьому світі
Призначення Мірчі Луческу в "Динамо", а також наступні події, пов'язані з румунським тренером, викликали справжню бурю емоцій в Україні. Водночас новини з київського клубу були настільки "гарячими", що за цією ситуацією стежили ЗМІ по всьому світу.
"Динамо" і Луческу настільки нестандартно почали свої взаємини, що про це говорять навіть у тих країнах, які зазвичай не приділяють увагу українському футболу. Навіть у далекій Індонезії обговорюють новини, які стосуються призначення Луческу.
І нехай у більшості своїй іноземні журналісти просто цитували повідомлення офіційного сайту "Динамо", або румунських ЗМІ, які розповідали про переживання Мірчі, все одно такого інтересу до українського футболу вже давно не було.
Видання "Футбольний клуб" показало, в яких країнах і як стежили за ситуацією, пов'язаною з "Динамо" і Луческу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легенда світового футболу Рівалдо оцінив прихід Луческу в "Динамо".