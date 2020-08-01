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За призначенням Луческу в "Динамо" стежили в усьому світі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,9 т.
Мірча Луческу

Мірча Луческу в Динамо. Динамо від Шурика

Призначення Мірчі Луческу в "Динамо", а також наступні події, пов'язані з румунським тренером, викликали справжню бурю емоцій в Україні. Водночас новини з київського клубу були настільки "гарячими", що за цією ситуацією стежили ЗМІ по всьому світу.

"Динамо" і Луческу настільки нестандартно почали свої взаємини, що про це говорять навіть у тих країнах, які зазвичай не приділяють увагу українському футболу. Навіть у далекій Індонезії обговорюють новини, які стосуються призначення Луческу.

І нехай у більшості своїй іноземні журналісти просто цитували повідомлення офіційного сайту "Динамо", або румунських ЗМІ, які розповідали про переживання Мірчі, все одно такого інтересу до українського футболу вже давно не було.

Видання "Футбольний клуб" показало, в яких країнах і як стежили за ситуацією, пов'язаною з "Динамо" і Луческу.

Англія

Англія Футбольний клуб

Аргентина

Аргентина Футбольний клуб

Бельгія

Бельгія Футбольний клуб

Бельгія

Бельгія Футбольний клуб

Бразилія

Бразилія Футбольний клуб

Данія

Данія Футбольний клуб

Філіппіни

Філіппіни Футбольний клуб

Франція

Франція Футбольний клуб

Франція

Франція Футбольний клуб

Гана

Гана Футбольний клуб

Німеччина

Німеччина Футбольний клуб

Греція

Греція Футбольний клуб

Хорватія

Хорватія Футбольний клуб

Індія

Індія Футбольний клуб

Індонезія

Індонезія Футбольний клуб

Іспанія

Іспанія Футбольний клуб

Італія

Італія Футбольний клуб

Ізраїль

Ізраїль Футбольний клуб

Люксембург

Люксембург Футбольний клуб

Мексика

Мексика Футбольний клуб

Нідерланди

Нідерланди Футбольний клуб

Нідерланди

Нідерланди Футбольний клуб

Нідерланди

Нідерланди Футбольний клуб

Перу

Перу Футбольний клуб

Польща

Польща Футбольний клуб

Португалія

Португалія Футбольний клуб

Румунія

Румунія Футбольний клуб

Туреччина

Туреччина Футбольний клуб

Угорщина

Угорщина Футбольний клуб

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легенда світового футболу Рівалдо оцінив прихід Луческу в "Динамо".

ФК Динамо КиївМірча Луческу
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