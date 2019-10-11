За крок від фіналу: Україна здобула ключову перемогу у відборі Євро-2020

Збірна України з футболу в 6-му турi кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла команду Литви і практично гарантувала собі місце у фінальній частині турніру.

Зустріч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" при фантастичній підтримці вболівальників завершилася з рахунком 2:0.

Матч почався з штурму від наших футболістів і Мораес двічі створив небезпеку, а через кілька хвилин Степаненко після подачі з кутового зобов'язаний був відкривати рахунок. Його удар головою припав в притирання зi штангою.

Через деякий час Ярмоленко яскравим фінтом пошив у дурні половину захисту суперника, але Болбат не зміг розпорядитися ідеальним пасом п'ятою.

Україна абсолютно домінувала в ці хвилини, не дозволяючи опонентам навіть на мить встановити контроль м'яч. Наші футболісти намагалися широкими передачами розтягнути максимальну оборону литовської команди.

Литовці лише один раз огризнувся кутовим, в той час як підопічні Шевченка продовжували створювати колосальний тиск, змушуючи гостей захищатися на межі сил, і на 30-й хвилині добилися успіху.

Елементарна стінка, розіграна між Малиновським і Мораесом, дозволила Руслану потужно пробити під голкіпером - 1:0.

Українці не зменшували обертів і на 34-й хвилині лише перекладина врятувала Черняускас від голу Ярмоленко.

Як тільки збірна Литви змогла перейти центральну лінію, відразу включався високий пресинг наших співвітчизників і атака захлиналася.

Після перерви темп гри дещо впав. Українці все одно володіли ініціативою, але для загострення ситуації катастрофічно не вистачало останнього пасу.

Литовські гравці помітно втомилися, періодично зупиняючи форвардів збірної України лише за допомогою фолів. Після одного з таких порушень, штрафний удар Малиновського завершився голом. Руслан обвідним ударом відправив круглого чітко в дальній верхній кут воріт Черняускас - 2:0.

Другий тайм зняв напругу з українців, дозволивши їм спокійно атакувати, не сильно форсуючи події, але рахунок так і не змінився.

Таким чином, з урахуванням того, що Португалія в гостях обіграла Сербію, перемога над Литвою на 99% вивела "синьо-жовтих" на Євро-2020. Залишитися за бортом українці можуть, лише поступившись Сербії з різницею в 6 і більше м'ячів у Белграді (17 листопада).

Щоб посісти підсумкове перше місце, Україні потрібно або перемагати Португалію вдома 14 жовтня, або зіграти в двох останніх турах два рази внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася в нашу користь (3:0).

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0: 0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2: 1).

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