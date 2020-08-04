За чоловічий футбольний клуб виступатиме гравець-жінка

Максим Іншаков Футбол 21:13, 4.08.2020

Футболістка Еллен Фоккема стане гравцем чоловічого клубу "Фоарут" з четвертого дивізіону Нідерландів, повідомляється на сайті Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB).

У пресслужбі організації заявили, що контракт 19-річної спортсменки з "Фоарутом" укладено в якості експерименту. Відзначається, що рішення допоможе розвитку рівноправності в футболі.

Фоккема розповіла, що з п'яти років тренується разом з командою і рада рішенням футбольного союзу.

"Мої партнери по команді також з ентузіазмом відреагували на те, що я можу залишитися грати разом з ними", – повідомила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресаташе сербської команди усунули від роботи через занадто сексуальну зовнішнiсть.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У бюджеті України досі не закрили діру в 47,4 млрд гривень

У Туреччині побили відому українську топмодель: деталі НП і фото 18+

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

У Зеленського закликали почекати з "ідеальним" перемир'ям на Донбасі

Лукашенко пригрозив Росії через перекидання нового загону найманців в Білорусь