За чоловічий футбольний клуб виступатиме гравець-жінка
Еллен Фоккема виступатиме з партнерами-чоловіками. KNVB
Футболістка Еллен Фоккема стане гравцем чоловічого клубу "Фоарут" з четвертого дивізіону Нідерландів, повідомляється на сайті Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB).
У пресслужбі організації заявили, що контракт 19-річної спортсменки з "Фоарутом" укладено в якості експерименту. Відзначається, що рішення допоможе розвитку рівноправності в футболі.
Фоккема розповіла, що з п'яти років тренується разом з командою і рада рішенням футбольного союзу.
"Мої партнери по команді також з ентузіазмом відреагували на те, що я можу залишитися грати разом з ними", – повідомила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пресаташе сербської команди усунули від роботи через занадто сексуальну зовнішнiсть.
Поділитися в Facebook