За чоловічий футбольний клуб виступатиме гравець-жінка

Футболістка Еллен Фоккема стане гравцем чоловічого клубу "Фоарут" з четвертого дивізіону Нідерландів, повідомляється на сайті Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB).

У пресслужбі організації заявили, що контракт 19-річної спортсменки з "Фоарутом" укладено в якості експерименту. Відзначається, що рішення допоможе розвитку рівноправності в футболі.

Фоккема розповіла, що з п'яти років тренується разом з командою і рада рішенням футбольного союзу.

"Мої партнери по команді також з ентузіазмом відреагували на те, що я можу залишитися грати разом з ними", – повідомила вона.

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