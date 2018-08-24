"З Україною в серці!" "Динамо" представило емоційне відео до Дня Незалежності

Віце-чемпіон України київське "Динамо" яскраво привітало всіх співвітчизників з Днем Незалежності. "Біло-сині" представили епічне відео під національний гімн.

"Київське "Динамо"- з Україною в серці! Ми граємо за Україну! Ми вболіваємо за Україну! Ми підтримуємо Україну! Ми перемагаємо для України! Зі святом тебе, Україно!" - йдеться у відеоролику.

Крім того, зі зверненням до українців виступив президент киян Ігор Суркіс. Він відзначив, що вболівальники "Динамо" завжди були справжніми патріотами своєї країни.

"Нехай наші серця наповнюються гордістю за нашу Батьківщину, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Вболівальники київського "Динамо" завжди були не тільки патріотами свого клубу, але і щирими патріотами України. Впевнений, що разом ми досягнемо перемог і в футболі, і у всіх наших спільних справах", - заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала патріотичний пост у соціальній мережі Facebook.