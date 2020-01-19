Президент українського футбольного клубу "Агробізнес" Олег Собуцький прокоментував розрив контракту з форвардом команди Ігорем Сікорським через його поїздку до Росії.

"Хотіли щоб Ігор надалі грав за нашу команду. Але після того як я побачив його фото на тлі символів нашого окупанта, то мене це дуже обурило. Не знаю, чому він залишив територію України і поїхав до Росії, яка є країною-агресором.", - цитує Собуцького " спортарена ".

Начальник клубу зізнався, що відразу сказав про розрив контракту з Сікорським, чого б це йому не коштувало.

"Гроші у цій ситуації не відіграють ключову роль для нас. Для нас важливі честь, репутація, патріотизм та український дух. Сікорський нашкодив іміджу клубу, і це навіть не обговорюється. Він поїхав до країни-агресора і фотографується із їхньою національною символікою, демонструючи при цьому задоволене обличчя. Сікорський фотографувався з символами Росії із посмішкою, наче і немає ніякої війни. Того дня було поранено кілька наших захисників, а штаб ООС повідомив, що двоє — загинули. То про що ми ще можемо говорити?" - підсумував Собуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 січня "Агробізнес" розірвав контракт з українським футболістом Ігорем Сікорським через його "демонстративну поїздку до Росії".

Пізніше спортсмен прокоментував ситуацію, згадавши Усика і Шевченка.

Раніше знаменитий український боксер Гвоздик закликав пишатися поїздками в Росію, заявивши, що в цьому немає нічого поганого.

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