Головна Новини
19 січня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"З символами Росії і посмішкою": з'явилися подробиці скандалу з українським футболістом

2.2т
Читати матеріал російською

Президент українського футбольного клубу "Агробізнес" Олег Собуцький прокоментував розрив контракту з форвардом команди Ігорем Сікорським через його поїздку до Росії.

"Хотіли щоб Ігор надалі грав за нашу команду. Але після того як я побачив його фото на тлі символів нашого окупанта, то мене це дуже обурило. Не знаю, чому він залишив територію України і поїхав до Росії, яка є країною-агресором.", - цитує Собуцького " спортарена ".

Начальник клубу зізнався, що відразу сказав про розрив контракту з Сікорським, чого б це йому не коштувало.

"Гроші у цій ситуації не відіграють ключову роль для нас. Для нас важливі честь, репутація, патріотизм та український дух. Сікорський нашкодив іміджу клубу, і це навіть не обговорюється. Він поїхав до країни-агресора і фотографується із їхньою національною символікою, демонструючи при цьому задоволене обличчя. Сікорський фотографувався з символами Росії із посмішкою, наче і немає ніякої війни. Того дня було поранено кілька наших захисників, а штаб ООС повідомив, що двоє — загинули. То про що ми ще можемо говорити?" - підсумував Собуцький.

Новини
З матчем збірної Росії на Євро-2020 виникла проблема

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 січня "Агробізнес" розірвав контракт з українським футболістом Ігорем Сікорським через його "демонстративну поїздку до Росії".

Пізніше спортсмен прокоментував ситуацію, згадавши Усика і Шевченка.

Раніше знаменитий український боксер Гвоздик закликав пишатися поїздками в Росію, заявивши, що в цьому немає нічого поганого.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
12
Смішно
11
Цікаво
15
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
говорят если посмотреть через микроскоп на российский газ то можно заметить что молекулы выстраиваются в российский герб! и все украинцы поджигая газ на кухне каждый раз получают дозу ватных мыслей в свою голову! доколе?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутое бидлo, та декоммунизируте уже Украину до границ 1654 годов, и будет вам счастье!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги