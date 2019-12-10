З сигаретами та горілкою: футболіст збірної України став героєм американського серіалу

Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій Пятов став героєм американського мультсеріалу під назвою "The Champions".

Це гумористичний серіал про зірок світового футболу, які живуть під одним дахом. За сюжетом п'ятої серії третього сезону, світу загрожує смертельна небезпека, запобігти якій можуть лише найкращі голкіпери. Андрій Пятов пропонує спосіб, завдяки якому можна вирішити проблему, і привозить своїх колег по воротарському цеху до Чорнобиля.

Мультик "The Champions" Bitcoin Sports Betting UK

Нагадаємо, що голкіпер збірної України став найкращим у своєму амплуа за підсумками відбору на Євро-2020, пропустивши у восьми матчах лише чотири голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 11 грудня, відбудеться вирішальний матч "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Аталанти".

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