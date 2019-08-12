"З "Шахтарем" показали": Хацкевич висловився про матч з "Брюгге"

У вівторок, 13 серпня, "Динамо" проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге", де киян після поразки в першому матчі (0:1) влаштує тільки перемога.

Незважаючи на таку ситуацію та деякі проблеми "Динамо", головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич виглядає вельми спокійно та впевнений у готовності своєї команди.

Олександр Хацкевич facebook.com/fcdynamoua

"Нам потрібно буде забивати, але й також треба думати про оборону. Варіанти в атаці у нас є. Після гри з" Шахтарем "ми переключилися на "Брюгге" - це ігри абсолютно різних турнірів, різні стратегії. Для нас матч з "Брюгге" - це кубкове протистояння, а чемпіонат триває", - сказав Хацкевич на передматчевій прес-конференції.

За словами наставника "Динамо", оптимізм щодо майбутнього поєдинку вселяє другий тайм недавнього матчу з "Шахтарем" в УПЛ.

"Шість ігор за короткий період - це складно, але нам і потрібно проявляти характер в таких поєдинках. За фізичним станом всі хлопці готові. Навіть другий тайм з "Шахтарем" показав, що ми додали в другій половині гри, так що фізичні кондиції у нас хороші", - вважає Хацкевич.

У першому поєдинку на виїзді "Динамо" мінімально поступилося "Брюгге" після голу в першому таймі з пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оцінюють шанси "Динамо" на прохід в наступний раунд відбору Ліги чемпіонів майже в два рази менше, ніж "Брюгге".

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