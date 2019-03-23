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"З розгону склав": Степаненко розповів про бійку з партнером по команді

3.8тЧитати матеріал російською

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко зізнався, що колись побився зі своїм партнером по команді бразілцем Велінгтоном Немом. Ця сутичка відбулася, коли команда ще грала і тренувалася в Донецьку.

"Ми грали в "Кірші" (на базі в Донецьку), було інтенсивне тренування на утримання, і я там зчепився з Велінгтоном Немом. І він мене вдарив, а я – його. Він мене, на мою думку, дуже пристойно зачепив. На це не було жодної реакції ні тренерського штабу, нікого. Я з розгону практично на дві частини склав відро для сміття", - зробив відверте зізнання Степаненко в інтерв'ю програми" Вацко Light ".

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко

ФК Шахтар

Новини
"Дуже засмутився": Степаненко висловився про дебют Мораеса

Зіткнення з німому коштувало Степаненку місця в основному складі на наступний поєдинок.

"Це було перед якимось єврокубковим матчем. І потім мені вже Даріо Срна сказав, що якби не цей момент, то я мав би грати", - поділився український півзахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко дав коментар поєдинку проти "Динамо" в 2016 році, під час якого стався неприємний інцидент з капітаном киян Андрієм Ярмоленком.

Конфлікт між футболістами виник, коли гравець "гірників" показав емблему клубу фанатам суперника, а потім став причиною бійки на полі після грубого підкату Ярмоленка.

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Особи
Тарас СтепаненкоВеллінгтон Нем
Тег
ФК Шахтар
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