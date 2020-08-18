"З небес на землю": в мережі відреагували на розгром "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ

У понеділок, 17 серпня, "Шахтар" був знищений "Інтером" в півфіналі Ліги Європи з рахунком 0:5.

Більшість уболівальників впевнені, що ця перемога була чисто тренерською. Вони вважають, що наставник міланського клубу Антоніо Конте переграв Луїша Каштру в плані тактичної підготовки. "Інтер" віддав "Шахтарю" м'яч і активно пресингував, залишивши без простору ключових виконавців "гірників".

У мережі назвали цю поразку тренерським Tribuna

"Гірники" були переграні ще до початку матчу Tribuna

Лідерам "Шахтаря" не дали розвернутися Tribuna

"Інтер" грамотно і надійно зіграв в обороні Tribuna

Інші зазначають, що італійська команда стала першим по-справжньому серйозним випробуванням для нашого клубу на шляху до фіналу Ліги Європи, оскільки "Вольфсбург" і "Базель" до статусу грандів європейського футболу не дотягують. За їхніми словами, поразка від "Інтера" опустила "Шахтар" з небес на землю.

У мережі вважають, що "Шахтар" опустили з небес на землю Tribuna

На думку уболівальників, "Інтер" став першим серйозним суперником "Шахтаря" Tribuna

Нагадаємо, що вирішальний матч турніру, в якому підопічні Антоніо Конте зіграють з "Севільєю", відбудеться в п'ятницю, 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник міланського клубу заявив, що його команда застала "гірників" зненацька.