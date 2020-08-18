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"З небес на землю": в мережі відреагували на розгром "Шахтаря" в півфіналі ЛЄ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,2 т.
'Інтер' святкує гол у ворота 'Шахтаря'

У мережі відреагували на розгром "Шахтаря" в півфіналі Ліги Європи.

У понеділок, 17 серпня, "Шахтар" був знищений "Інтером" в півфіналі Ліги Європи з рахунком 0:5.

Більшість уболівальників впевнені, що ця перемога була чисто тренерською. Вони вважають, що наставник міланського клубу Антоніо Конте переграв Луїша Каштру в плані тактичної підготовки. "Інтер" віддав "Шахтарю" м'яч і активно пресингував, залишивши без простору ключових виконавців "гірників".

У мережі назвали цю поразку тренерським

У мережі назвали цю поразку тренерським Tribuna

"Гірники" були переграні ще до початку матчу

"Гірники" були переграні ще до початку матчу Tribuna

Лідерам "Шахтаря" не дали розвернутися

Лідерам "Шахтаря" не дали розвернутися Tribuna

"Інтер" грамотно і надійно зіграв в обороні

"Інтер" грамотно і надійно зіграв в обороні Tribuna

Інші зазначають, що італійська команда стала першим по-справжньому серйозним випробуванням для нашого клубу на шляху до фіналу Ліги Європи, оскільки "Вольфсбург" і "Базель" до статусу грандів європейського футболу не дотягують. За їхніми словами, поразка від "Інтера" опустила "Шахтар" з небес на землю.

У мережі вважають, що "Шахтар" опустили з небес на землю

У мережі вважають, що "Шахтар" опустили з небес на землю Tribuna

На думку уболівальників, "Інтер" став першим серйозним суперником "Шахтаря"

На думку уболівальників, "Інтер" став першим серйозним суперником "Шахтаря" Tribuna

Нагадаємо, що вирішальний матч турніру, в якому підопічні Антоніо Конте зіграють з "Севільєю", відбудеться в п'ятницю, 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник міланського клубу заявив, що його команда застала "гірників" зненацька.

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