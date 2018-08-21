"З нами двоє бразильців": Хацкевич висловився про матч з "Аяксом" у Лізі чемпіонів

Напередодні першого матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів між "Аяксом" і "Динамо", головний тренер киян Олександр Хацкевич оцінив майбутній поєдинок.

"З нами прилетіли двоє бразильців, не знаю, чи будуть вони завтра грати. Я розраховую завтра на всіх футболістів незалежно від національності. У кожної команди своя філософія. В "Аякса"- атакуючий футбол, вона добре навчена команда у всіх компонентах. У нас більше силовий зі швидким переходом в атаку. Я не хочу зараз говорити про нашi тактичнi побудови", - наводить слова наставника кореспондент OBOZREVATEL.

Олександр Миколайович пообіцяв показати в грі найсильніші сторони команди.

"Оборонний футбол не може обіграти тотальний атакуючий футбол? Завтра зустрінуться дві футбольні філософії. Ми граємо на своїх сильних якостях. А який футбол переможе, ми дізнаємося тільки через тиждень", - підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, що перший поєдинок двоматчевого протистояння відбудеться в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" в середу, 22 серпня.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Аякс - Динамо. Початок зустрічі о 22:00.