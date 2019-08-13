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"З Києва кажуть одне": футболіст, який втік до Росії, розкрив "правду" про Донбас

4.6т Читати матеріал російською

Ексфутболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець, який цього літа перейшов в російське "Динамо" (Москва), розповів про "братерську дружбу" українців і росіян і пропаганду в українських ЗМІ.

"Всі ці новини - пропаганда. Люди дивляться "ящик" і вірять: приїдуть, і їх тут же поріжуть. Ніде такого немає. Мене ось фізіотерапевт "Динамо" питав, коли його знайома збиралася у справах до Києва: "Як їй їхати? Що з нею буде, як зустрінуть?" Я відповідав: "Нехай спокійно їде, нічого не буде". Благополучно повернулася - ціла і щаслива, всі їй на Україні були раді. По телевізору передають багато брехні. І цієї брехні дуже багато в нашому житті, на жаль", - дослівно йдеться в інтерв'ю Ордеця sport24.

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На думку футболіста, головним джерелом пропаганди є українські медіа. Вони намагаються роз'єднати два "братніх" народи.

"У мене батьки живуть в так званій зоні АТО. Дивлюся, як з Києва висвітлюють життя на Донбасі - і все зовсім не так. Кажуть одне, а на ділі інше. І так вже давно. Дай бог, щоб все було хоча б так само спокійно, як зараз. Упевнений, новий президент про щось таки домовиться. Сподіваюся, найближчим часом це закінчиться, і люди заживуть мирно. Наші народи всю свою історію йшли поруч, і я не хочу ворожнечі. я згоден з тим, що російські і українці - брати", - додав Ордець.

Іван Ордець

Іван Ордець

sport24.ru

На думку футболіста "Динамо" (Москва), українські та російські команди навіть не варто розводити в єврокубках.

"Я цього не розумію, не потрібно це. Спорт поза політикою. Грати цілком можна, наприклад, на нейтральній території", - зазначив Ордець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івана Ордець жорстко "обламали" в московському "Динамо" - футболіст досі жодного разу не вийшов на поле.

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Особа
Іван Ордець
Місце
Росія Москва
Тег
Динамо Москва
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Ордец - производная от орды или ордынца? Тогда ты с рУзкими брат.
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филипп филипыч
филипп филипыч
предлагаю всем упоротым валить в окопы. а нормальным украинцам смотреть из далека как упоротые самовыпиливаются
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ватное мудило.
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