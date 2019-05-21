ЗМІ назвали новий клуб Хацкевича

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич з великою ймовірністю очолить казанський "Рубін".

Олександр Хацкевич СЕ

Як повідомляє Спорт-Експрес, білоруський фахівець входить до переліку можливих наступників Курбана Бердиєва. Імовірність того, що нинішній наставник "Рубіна" не піде на зниження зарплати в Казані (зараз – близько 3 мільйонів євро в рік, контракт діє ще рік) і покине команду, досить велика.

45-річний Хацкевич має в резюме роботу головним тренером збірної Білорусії. Останні два сезони він працював у київському "Динамо" (в поточному сезоні команда посідає друге місце), контракт із клубом закінчується через кілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило перемогу над "Зорею" в 28-му турі Прем'єр-ліги, пропустивши гол на останніх хвилинах. Ця втрата очок стала другою поспіль для столичної команди в чемпіонаті країни.

Раніше з'явилася інформація, що замість Олександра Хацкевича, київський клуб очолить Олексій Михайличенко.

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