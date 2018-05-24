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"З іншим смислом": воротар збірної Росії епічно осоромився в зарубіжному клубі

3.4тЧитати новину російською

Воротар збірної Росії Володимир Габулов потрапив у некрасиву ситуацію, випадково назвавши своїх партнерів по бельгійському "Брюгге" геями. За визнанням самого футболіста, він зробив прикру помилку, намагаючись привітати команду з чемпіонством.

"Нещодавно стався кумедний випадок. У нас є чат, в якому знаходяться всі футболісти і персонал клубу. Після гри було нагородження деяких хлопців. Я вирішив відправити привітання. Хотів написати "congratulations, guys". Але в другому слові помилився в одній букві. Вийшло не дуже красиво, з іншим змістом", - цитує Габулова Чемпионат.com.

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Об'єкт
збірна Росії з футболу
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