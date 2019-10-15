"Росія заходить в Україну, як додому": з фіналом Ліги чемпіонів виник скандал

Авторитетний італійський журналіст Фабіо Лікарi вказав на подвійні стандарти Європейського футбольного союзу.

УЄФА хоче перенести фінал Ліги чемпіонів зi Стамбула через військову операцію Туреччини в Сирії, але при цьому спокійно віддав фінал ЛЧ-2020 Санкт-Петербургу.

"У такому випадку це мало торкнутися і Росії, яка заходить в Україну, як додому, Китай, який проводить репресії проти Тибету, Саудівську Аравію, яка ігнорує елементарні свободи людини і вбиває журналіста Хашоггі. Загалом для всіх країн, які не зважають на права людини", – написав Лікарi у своїй колонці Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, що російський "Газпром" із 2012 року є головним спонсором УЄФА. У травні минулого року рекламні вивіски з логотипом компанії Міллера з'явилися в Києві на Хрещатику поруч з однією зі споруджуваних фанзон перед фіналом ЛЧ-2018.

Після гучного скандалу бігборди були демонтовані.

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