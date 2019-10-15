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16 жовтня • оновлено в 00:31
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"Росія заходить в Україну, як додому": з фіналом Ліги чемпіонів виник скандал

2.7т Читати матеріал російською

Авторитетний італійський журналіст Фабіо Лікарi вказав на подвійні стандарти Європейського футбольного союзу.

"Росія заходить в Україну, як додому": з фіналом Ліги чемпіонів виник скандал

УЄФА хоче перенести фінал Ліги чемпіонів зi Стамбула через військову операцію Туреччини в Сирії, але при цьому спокійно віддав фінал ЛЧ-2020 Санкт-Петербургу.

"У такому випадку це мало торкнутися і Росії, яка заходить в Україну, як додому, Китай, який проводить репресії проти Тибету, Саудівську Аравію, яка ігнорує елементарні свободи людини і вбиває журналіста Хашоггі. Загалом для всіх країн, які не зважають на права людини", – написав Лікарi у своїй колонці Gazzetta dello Sport.

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Відзначимо, що російський "Газпром" із 2012 року є головним спонсором УЄФА. У травні минулого року рекламні вивіски з логотипом компанії Міллера з'явилися в Києві на Хрещатику поруч з однією зі споруджуваних фанзон перед фіналом ЛЧ-2018.

Після гучного скандалу бігборди були демонтовані.

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Теми
фінал Ліги чемпіонів Ліга чемпіонів
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Romov Asa
Romov Asa
В этой статье ,когда Ликари перечисляет виновные по его мнению страны ,он пишет и о американцах которые предали курдов.Обозреватель вы сами дали ссылку на эту статью. За что так Америку так обидели?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда-нибудь и вы, мои недалёкие кастрюлеголовые друзья поймёте, что воюете вы сами с собой, а не с Россией
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Денисенко Игорь, ты как Эллочка-людоедка
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Кристина Стефанова, жуй ягель, моkшa
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