З "Динамо" розрахувалися за трансфер шестирічної давнини

Київське "Динамо" отримало виплату від бразильського клубу "Атлетіко Мінейро". Латиноамериканці заборгували українцям за трансфер форварда Андре, який відбувся шість років тому.

Останнім часом бразильський клуб мав фінансові труднощі. Справи щодо заборгованості за трансферами чотирьох футболістів були передані до Міжнародного арбітражного суду в Лозанні і загрожували "Атлетіко" жорсткими санкціями. Зокрема, з команди могли зняти очки в чемпіонаті, а також накласти заборону на трансферну діяльність. Однак нові кредитори клубу погасили заборгованості перед старими клубами своїх гравців, повідомляє Globo.

Андре ФК Динамо Київ

Нагадаємо, що Андре виступав за київське "Динамо" в 2010-2012 роках. У складі українського клубу бразильський нападаючий провів дев'ять матчів, при цьому жодного разу не забивши. У 2011 році футболіста віддавали у оренду до французького "Бордо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з адміністраторів групи Troublemakers & Ultras Action у Facebook розповів, що познайомився в Малайзії з українським екс-футболістом, який знаходиться без документів і даху над головою.

У діалозі чоловік підтвердив, що є екс-гравцем київського "Динамо" Борисом Деркачем.