Юзик розповів, за який клуб вболіває Зеленський

Максим Іншаков Футбол 19:06, 5.09.2020

Глава опікунської ради "Кривбасу" і народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Корявченков розповів, що президент України Володимир Зеленський вболіває за київське "Динамо".

За словами Юзика, глава держави сильно любить футбол.

"І любить "Кривбас". Він також уболівальник "Динамо". У нас в студії "Квартал 95" взагалі ділилися на групи. Хтось вболівав за "Шахтар", інший за "Дніпро", багато за "Динамо". Але ми не сварилися", – цитує Корявченкова "Спорт Арена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корявченков (Юзик) потрапив в об'єктиви камер журналістів під час поїдання шоколадного батончика Roshen і став об'єктом безлічі жартів інтернет-користувачів.

26 серпня Зеленський зробив символічний перший удар по м'ячу у першому поєдинку попереднього раунду Кубка України між "Кривбасом" і "Черкащиною".

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