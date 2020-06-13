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13 червня • оновлено в 10:35
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"Ювентус" із фейлом Роналду вийшов у фінал Кубка Італії

2.7т
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Туринський "Ювентус" зіграв внічию 0:0 із "Міланом" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії і вийшов у фінал. Перша зустріч між цими командами завершилася з рахунком 1:1.

На 14-й хвилині захисник "червоно-чорних" Андреа Конті зіграв рукою у своєму штрафному майданчику і головний рефері після перегляду VAR призначив пенальті.

Кріштіану Роналду не зміг забити одинадцятиметровий. Воротар "Мілана" Джанлуїджі Доннарумма перевів м'яч у штангу.

На 16-й хвилині "Ювентус" залишився в більшості після того, як форвард міланців Андре Ребич був видалений за грубу гру проти Данило.

"Ювентус" – "Мілан" 0:0 (0:0, 0:0)

Ювентус – Буффон, Данило (Куадрадо, 86), де Лігт, Алекс Сандро, Бонуччі, Матюїді (Рабьо, 62), Пьянич (Хедіра, 62), Бентанкур, Дуглас Коста (Федеріко Бернардескі, 63), Роналду, Дибала.

Мілан – Доннарумма, Конті (Салемакерс, 88), Калабрія (Лаксальт, 88), Романьйолі, К'єр, Беннасер, Хакан Чалханоглу, Лукас Пакета (Коломбо, 82), Бонавентура (Рафаел Леау, 52), Кессіе (Крунич, 82), Ребич .

Попередження: Конті (16), Пьянич (43), Хедіра (74).

Вилучення: Ребич (16).

Відзначимо, що з'явилися чутки, що португальський нападаючий туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може покинути клуб після закінчення сезону. Про це повідомляють різні джерела в ЗМІ.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Італії
Місце
Італія
Тег
ФК Ювентус
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