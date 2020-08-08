"Ювентус" вигнав головного тренера за провал в Лізі чемпіонів

Футбольний клуб "Ювентус" повідомляє, що Мауріціо Сарри звільнений з посади головного тренера першої команди.

Причиною став незадовільний виступ "біло-чорних" в Лізі чемпіонів.

"Клуб хотів би подякувати тренеру за те, що він написав нову сторінку в історії "Ювентуса", вигравши дев'ятий поспіль титул в Серії А. Це стало кульмінацією особистого шляху, який привів його до сходження в усіх категоріях італійського футболу", – йдеться на офіційному сайті команди.

Мауріціо Саррi покинув "Ювентус" Twitter Ювентуса

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні французький "Ліон" і англійський "Манчестер Сіті" стали першими учасниками чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Представник Ліги 1 сенсаційно здолав за сумою двох матчів "Ювентус", а команда українця Олександра Зінченка вибила з турніру мадридський "Реал".

Пізніше гравець "Ліона" показав, що творилося в роздягальні після перемоги над "Ювентусом".

У чвертьфіналі "Ліон" 5 серпня в Лісабоні зустрінеться з "Манчестер Сіті".