"Ювентус" став чемпіоном Італії вдев'яте поспіль

Михайло Морозов Футбол 10:21, 27.07.2020

"Ювентус" вдев'яте поспіль завоював титул чемпіона Італії після перемоги над "Сампдорією" (2:0) у матчі 36-го туру Серії А.

Туринський клуб відкрив рахунок на сьомій доданій хвилині першого тайму зусиллями Кріштіану Роналду та розвинув свій успіх в середині другої половини після голу Федеріко Бернардескі з добивання. Португальський нападник міг оформити дубль вже в самій кінцівці, але м'яч після його удару з пенальті влучив у поперечину.

Цей чемпіонський титул став для "Ювентуса" дев'ятим поспіль і 36-м в історії команди. Туринці є найтитулованішим клубом Італії. На другому місці за кількістю скудетто перебувають "Інтер" і "Мілан", на рахунку яких по 18 перемог у Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 23 липня, "Ювентус" відсвяткував неймовірний ювілей у першості країни.

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