"Ювентус" сенсаційно втратив очки в італійській Серії А

Туринський "Ювентус" зіграв внічию в домашньому матчі 14-го туру італійської Серії А проти "Сассуоло" і віддав лідерство в чемпіонаті міланському "Інтеру".

Команди обмінялися голами на 20-й і 23-й хвилинах. Спершу Бонуччі несподівано для голкіпера пробив з-за меж штрафного і вразив дальній кут воріт, а потім гості зрівняли рахунок зусиллями Жеремі Бога, який красиво перекинув голкіпера після виходу віч-на-віч.

Кріштіану Роналду Спорт РІА Новини

Перший тайм так і завершився, а на самому початку другого гравець "Сассуоло" скористався помилкою Де Лігта під час виходу з оборони й відправив м'яч у сітку. У цьому епізоді варто відзначити дуже невдалу гру Буффона, який зобов'язаний був рятувати свою команду. "Ювентус" відігрався посеред другої половини матчу. Дібала вийшов на заміну і заробив пенальті, який впевнено реалізував Кріштіану Роналду, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:2.

"Інтер" скористався осічкою туринської команди, мінімально здолавши "СПАЛ" (2:1), і тепер випереджає "Ювентус" на одне очко. У наступному турі міланці приймають "Рому", а підопічні Мауріціо Саррі їдуть у гості до іншої римської команді – "Лаціо".

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