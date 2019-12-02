Головна Новини
2 грудня • оновлено в 11:11
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Ювентус" сенсаційно втратив очки в італійській Серії А

1.1т
Читати матеріал російською

Туринський "Ювентус" зіграв внічию в домашньому матчі 14-го туру італійської Серії А проти "Сассуоло" і віддав лідерство в чемпіонаті міланському "Інтеру".

Команди обмінялися голами на 20-й і 23-й хвилинах. Спершу Бонуччі несподівано для голкіпера пробив з-за меж штрафного і вразив дальній кут воріт, а потім гості зрівняли рахунок зусиллями Жеремі Бога, який красиво перекинув голкіпера після виходу віч-на-віч.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Спорт РІА Новини

Перший тайм так і завершився, а на самому початку другого гравець "Сассуоло" скористався помилкою Де Лігта під час виходу з оборони й відправив м'яч у сітку. У цьому епізоді варто відзначити дуже невдалу гру Буффона, який зобов'язаний був рятувати свою команду. "Ювентус" відігрався посеред другої половини матчу. Дібала вийшов на заміну і заробив пенальті, який впевнено реалізував Кріштіану Роналду, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:2.

Новини
"Якого біса?" Тренер "Ювентуса" дивно відреагував на супергол команди

"Інтер" скористався осічкою туринської команди, мінімально здолавши "СПАЛ" (2:1), і тепер випереджає "Ювентус" на одне очко. У наступному турі міланці приймають "Рому", а підопічні Мауріціо Саррі їдуть у гості до іншої римської команді – "Лаціо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" не зумів переграти "Маріуполь" в рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
Особи
Кріштіану Роналду Пауло Дибала
Місце
Італія Турин
Тег
ФК Ювентус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги