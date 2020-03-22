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22 березня • оновлено в 19:15
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"Ювентус" повідомив результат тесту Роналду на коронавірус

2.1т
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Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду отримав негативний результат тесту на коронавірус, повідомляє A Bola.

За інформацією видання, всі гравці "Ювентуса" були протестовані на COVID-19 і позитивний результат був зафіксований у трьох: захисника Даніеле Руганi, півзахисника Блеза Матюїді і нападника Пауло Дібали.

Напередодні Роналду зняв відео для всіх батьків світу про необхідність ретельно стежити за чистотою рук у дітей в період пандемії коронавiрусу.

Раніше Роналду повідомив клубу, що відмовляється повертатися в Італію з Португалії, де він відвідував матір, яка перенесла інсульт.

Нагадаємо, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

21 березня знаменитий український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", передав звернення місцевих жителів до наших співгромадян.

В Італії за 21 березня від Covid-19 померли 793 людини. Таким чином, країна побила новий антирекорд.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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