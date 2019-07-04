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Ювентус оголосив про трансферну бомбу

1.8тЧитати матеріал російською

Туринський "Ювентус" на своєму офіційному сайті оголосив про повернення в клуб голкіпера Джанлуїджі Буффона.

41-річний воротар підписав зі "Старою синьйорою" контракт терміном до 30 червня 2020 року.

Буффон повернувся в "Ювентус"

Буффон повернувся в "Ювентус"

офіційний сайт "Ювентуса"

За інформацією італійських ЗМІ, зарплата Буффона в "Ювентусі" складе 1,5 млн євро. Воротар дістався "бьянко-нері" безкоштовно, оскільки його контракт із "ПСЖ" закінчився 30 червня.

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ЗМІ: Роналду покине "Ювентус"

Буффон раніше присвятив "Ювентусу" 17 років своєї кар'єри – він виступав за команду з 2001-го по 2018 рік. У складі туринського клубу голкіпер дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази перемагав у національному Кубку, а також п'ять разів вигравав Суперкубок країни.

У минулому сезоні у складі "ПСЖ" італійський воротар зіграв 25 матчів і пропустив 25 м'ячів. З парижанами він виграв чемпіонат і Суперкубок Франції, вилетівши при цьому з Ліги чемпіонів на ранній стадії плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду зробив заяву про своє майбутнє в "Ювентусі".

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Джанлуїджі Буффон
Місце
ІталіяТурин
Тег
ФК Ювентус
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