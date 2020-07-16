"Ювентус" націлився на футболіста "Шахтаря"

Михайло Морозов Футбол 17:40, 16.07.2020

"Ювентус" зацікавлений у придбанні 20-річного півзахисника донецького "Шахтаря" Маркоса Антоніо.

Як повідомляє видання Calciomercato, італійський гранд бачить велике майбутнє в бразильському футболістові та хоче узгодити його трансфер, щоб потім віддати в оренду в клуб, який зможе надати Антоніо достатню кількість ігрової практики. "Ювентус" вважає, що хорошим варіантом для півзахисника міг би стати "Сассуоло", в якому зуміли розкритися багато молодих талантів.

У нинішньому сезоні Антоніо взяв участь у 27 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши дві результативні передачі. Його вартість за даними порталу Transfermarkt становить 4 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисник "гірників" Додо підтвердив інформацію про те, що в його персоні зацікавлені "Баварія" та ПСЖ.

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